Шмыгаль поручил проверить украинские школы и детсады перед 1 сентября

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что к 1 сентября учебные заведения должны быть готовы к работе в условиях карантина, иначе будут принимать радикальные кадровые решения.

Шмыгаль призвал при необходимости создать комиссии по соблюдению мер эпидемиологической безопасности в учебных заведениях Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Министерства здравоохрания и Министерства образования и науки провести проверку школ и детских садов на предмет соблюдения условий обучения в период карантина.Об этом он заявил во время заседания правительства 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Хочу дать поручение руководителям Министерства здравоохрания, Министерства образования перед и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также призвал местные органы власти уделить организации учебного процесса большое внимание, при необходимости создать комиссии и поставить на контроль соблюдение мер эпидемиологической безопасности в учебных заведениях.

"К 1 сентября все должно быть готово. Иначе будем принимать радикальные кадровые решения", – подчеркнул Шмыгаль.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине в марте ввели карантин. С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.