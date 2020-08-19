Кабмин Украины предложил расширить программу помощи безработным на период других карантинов

В период карантина программа помощи по частичной безработице помогла уже почти 400 тыс. украинцам сохранить свои рабочие места, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предлагает расширить программу по предоставлению помощи по частичной безработице. Такое решение было принято на заседании Кабинета Министров Украины 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Правительство будет предлагать решение, которое дополнительно расширит программу и даст возможность получать помощь не только в период действующего карантина, но и в случае установления ограничений в связи с другими заболеваниями, если они будут иметь место", – отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в период нынешнего карантина программа помогла уже почти 400 тыс. украинцам сохранить свои рабочие места.

Соответствующий законопроект по расширению программы подготовлен Министерством экономики, и правительство будет предлагать его на рассмотрение комитета Верховной Рады и в зал парламента.

С 12 марта в Украине был введен карантин. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице на период карантина, за получением выплат украинцы могли обращаться в центры занятости. По состоянию на середину июля было принято более 175 тыс. решений для осуществления выплат 326 тыс. работникам.