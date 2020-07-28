Экономист о безработице: Для украинцев главное пережить этот год – какого-то выхода в ближайшее время пока не видно

В Украине в ближайшее время новых рабочих мест не появится, поэтому трудовые мигранты будут стараться закрепиться на работе за границей, считает экономический эксперт Александр Охрименко.

Охрименко: Те, кто мог потерять работу, уже ее лишился, и поэтому роста безработицы не будет, но вряд ли можно ожидать и сокращения количества безработных Фото: 112.ua

В этом году в Украине нет предпосылок для сокращения безработицы, поэтому трудовые мигранты постараются сохранить свои рабочие места за границей, а наемные сотрудники в Украине могут соглашаться на занятость в "тени", сказал в комментарии УНИАН экономический эксперт Александр Охрименко.

"Те, кто мог потерять работу, уже ее лишился, и поэтому роста безработицы не будет, но вряд ли можно ожидать и сокращения количества безработных. Для людей главным будет найти работу за границей, и еще остается сектор "теневой" экономики, где люди также могут трудоустроиться, поэтому для украинцев главное – пережить этот год; какого-то выхода в ближайшее время пока не видно", – считает экономист.

Он подчеркнул, что нелегальные "заробитчане" постараются оформить трудовые отношения за границей.

"При этом "заробитчане" будут стараться максимально закрепиться за границей: кто работал легально – он к нам не возвращался, так как не было смысла, тем более там было выгоднее пересидеть, чем дома; те, кто работал нелегально, пытаются легализоваться там", – заявил Охрименко.

Безработица в Украине уже к концу осени может достигнуть 20%, считает экономический эксперт Владимир Коваль. Он отметил, что самые пострадавшие от карантина сферы экономики, в том числе туризм и ресторанный бизнес, все еще не могут выйти на прежние уровни экономической деятельности и это один из ключевых вызовов для украинского рынка труда.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что в Украине официально зарегистрировано 400 тыс. безработных. Правительство оценивало реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

1 июля министр финансов Сергей Марченко сообщал, что помощь по безработице получают 430 тыс. украинцев, это вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, принято решение предоставить помощь по частичной безработице работодателям. По состоянию на 14 июля по программе помощи по частичной безработице в центры занятости работодатели подали более 197 тыс. пакетов документов. 171 тыс. заявок поступила от физических лиц – предпринимателей, не имеющих наемных работников.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил 7 июля, что официальное число безработных составляет в последние недели около 517 тыс. человек и не растет, но падают показатели уплаты единого социального взноса, это значит, что есть трудоустроенные работники переходят в теневую занятость.