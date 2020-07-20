Гончарук: История "заробитчан" для меня личная. Последние 20 лет моя мама тоже живет и работает в Италии

Гончарук: Это ненормально, когда человек приезжает раз в год, когда у него нет возможности постоянно находиться в семье Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что решение задачи с возвращением украинских "заробитчан" на родину было одним из приоритетов его правительства.

Отвечая на вопрос журналиста о мотивах украинцев, которые работают за границей и которых зовет назад украинская власть, Гончарук сказал: "Для меня это достаточно личная история. Потому что последние 20 лет и моя мама тоже живет постоянно в Италии. Она там работает простым медиком в госпитале... Что им объяснять? Каждый человек ищет, где ему лучше. Если он в Украине не может найти себе работу, то, очевидно, он будет пытаться ехать куда-то, чтобы заработать".

Экс-премьер сказал, что хорошо понимает чувства членов семьи "заробитчан".

"Потому что это ненормально, когда человек приезжает раз в год, когда у него нет возможности постоянно находиться в семье... И это большая трагедия для Украины. И именно поэтому решение этой задачи было одним из наших приоритетов".

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