ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гончарук: История "заробитчан" для меня личная. Последние 20 лет моя мама тоже живет и работает в Италии

Ситуация с массовым выездом украинцев за границу в поисках работы является трагедией для Украины, об этом в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гончарук: Это ненормально, когда человек приезжает раз в год, когда у него нет возможности постоянно находиться в семье
Гончарук: Это ненормально, когда человек приезжает раз в год, когда у него нет возможности постоянно находиться в семье
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что решение задачи с возвращением украинских "заробитчан" на родину было одним из приоритетов его правительства.

Отвечая на вопрос журналиста о мотивах украинцев, которые работают за границей и которых зовет назад украинская власть, Гончарук сказал: "Для меня это достаточно личная история. Потому что последние 20 лет и моя мама тоже живет постоянно в Италии. Она там работает простым медиком в госпитале... Что им объяснять? Каждый человек ищет, где ему лучше. Если он в Украине не может найти себе работу, то, очевидно, он будет пытаться ехать куда-то, чтобы заработать".

Экс-премьер сказал, что хорошо понимает чувства членов семьи "заробитчан".

"Потому что это ненормально, когда человек приезжает раз в год, когда у него нет возможности постоянно находиться в семье... И это большая трагедия для Украины. И именно поэтому решение этой задачи было одним из наших приоритетов".

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона
Теги: Украина, украинцы, Алексей Гончарук, заробитчане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS