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Гончарук: Между Ермаком и Богданом был конфликт

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона называл конфликтным бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана, и дипломатичным – его преемника Андрея Ермака.

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Гончарук: И у меня были конфликты с Богданом. Но это ничего личного
Гончарук: И у меня были конфликты с Богданом. Но это ничего личного
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал, что нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак менее конфликтный, чем его предшественник Андрей Богдан.

Гончарук отметил, что Богдан не боится говорить в лицо то, что думает, Ермак, в свою очередь, более дипломатичный.

"Он намного менее конфликтный. Но, как мне кажется, отсюда и намного менее искренний. То есть, я имею в виду, не открытый человек. В том смысле, что Богдан тебе сразу говорит то, что он думает, а Ермак – мне кажется, он намного аккуратнее действует. И тот и другой человек – из того, что я видел, – они очень близко, тесно общались с президентом. Это точно были люди, которые ориентировались на президента, но влияли на него по-разному. Между ними был конфликт", – подчеркнул экс-премьер.

По его словам, сложно назвать человека, у которого с Богданом сложились тесные дружеские отношения без конфликтов.

"И у меня были конфликты с Богданом. Но это ничего личного. То есть это по каким-то рабочим вопросам. Конечно, когда что-то не получается, мы можем злиться друг на друга, но в конце концов всегда это выливалось в конструктивную какую-то работу. По Андрею Ермаку... Я с ним работал намного меньше. Поэтому мне намного сложнее его характеризовать", – добавил Гончарук.

Он отметил, что Богдан больше был ориентирован на внутренние процессы, а Ермак – на внешние.

"Ермак, я бы сказал, больше такой траблшутер. Он пытался идентифицировать какую-то проблему и решить ее для президента. Это очень разные люди. Я думаю, что у каждого из них есть позитив и негатив. Я бы сейчас знак "плюс" и знак "минус" однозначно не ставил. Хотя, конечно, и у того и другого есть стороны, которые очень настораживают", – сказал экс-премьер.

Гончарук: Позиция премьер-министра позволяет тебе продавать должности за миллионы долларов. Читайте полную версию интервью

Богдан возглавлял администрацию Владимира Зеленского (позже АП была переименована в Офис президента, ОПУ) с мая 2019 года по февраль 2020-го.

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский говорил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с "человеческими отношениями".

2 марта Андрей Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: увольнение, Андрей Богдан, Алексей Гончарук, Андрей Ермак
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