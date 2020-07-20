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Гончарук: Я хорошо помню, что такое жить на четыре-пять гривен в день

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о своем профессиональном становлении, как попал в Киев и сколько денег тратил в студенческие годы.

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В школьные годы Алексей Гончарук хотел стать адвокатом
В школьные годы Алексей Гончарук хотел стать адвокатом
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона о том, что в студенческие годы жил на четыре-пять гривен в день. По его словам, тогда для студента это была совершенно нормальная сумма.

"Я всегда хотел учиться в Киеве. Так и сложилось… Жил в общежитии несколько лет. Очень хорошо помню, что такое жить на четыре-пять гривен в день. Для студента это совершенно нормальная сумма. И если ты ее не потратил за день, накопил – у тебя на следующий день больше чуть-чуть", – сообщил экс-премьер.

По словам Гончарука, студенческая жизнь помогла ему трезво оценивать ситуацию в те времена и сейчас в том числе.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

"Потому что многие люди, к сожалению, до сих пор живут в таких условиях, в такой ситуации. Я очень хорошо понимаю проблемы студентов, хорошо понимаю проблемы ребят, которые в маленьких городах растут и которые на сегодняшний день, к сожалению, проигрывают", – сказал Гончарук.

Он отметил, что постсоветская система приводит к неравенству в системе образования.

"Детки, которые учатся в сельских школах, которые учатся и вырастают в этих вот условиях, – они, согласно исследованиям, которые у нас даже есть, объективно проигрывают своим сверстникам из городов. Потому что меньше возможностей, они примерно на полтора-два года отстают по тому или иному предмету. Им сложнее пробиться, но это возможно. И это важно понимать в нашей стране", – рассказал Гончарук.

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В интервью Гончарук признался, что не стремился в 35 лет стать самым молодым премьер-министром Украины.

"Я хотел стать адвокатом… У меня была бабушка... Кстати, она уже умерла, и я ее очень любил. И она была достаточно конфликтным человеком в том смысле, что постоянно что-то делила с соседями и постоянно была недовольна качеством правосудия: суды затягивали и так далее, все это делилось... Понятно, подробностей я не помню, но само это ощущение тотальной несправедливости, когда я видел, что родной мне человек не может добиться справедливости в суде, – это приводило к тому, что она постоянно говорила: "Вот, сынок, вырастешь – будешь защищать бабушку". Наверное, от этого. Может, от чего-то другого. Но я буквально с трех лет четко для себя определился, что я хочу быть адвокатом", – сказал он.

Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года в селе Жмеринка Винницкой области. Окончил среднюю школу №2 в городе Городня Черниговской области. С 2001-го по 2006 год учился в Институте права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Окончил также Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.

Теги: Дмитрий Гордон, молодежь, студенты, премьеры, Алексей Гончарук
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