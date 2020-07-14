Уход Зеленского, конфликт Богдана и Ермака, Ахметов, Коломойский, Аваков, прослушка. Интервью Гордона с Гончаруком. Трансляция

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Гончарук родился в 1984 году в Жмеринке Винницкой области. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности "правоведение" и Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "государственное управление".

После окончания вуза работал юристом. В 2007 году получил право на занятие адвокатской деятельностью.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Сила людей" (был №1 в списке), политсила не преодолела проходной барьер. В 2015–2019 годах возглавлял Офис эффективного регулировка (BRDO). После избрания Владимира Зеленского президентом в 2019 году был назначен заместителем руководителя Офиса президента. В августе 2019 года – марте 2020-го возглавлял Кабинет Министров Украины.

4 марта Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. "Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", – заявил Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.