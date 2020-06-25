Гончарук: За копейки зарплаты в правительстве тебе вымотают мозг, а в прессе напишут, что ты мультимиллионер и польют грязью

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что зарплаты министров абсолютно не соответствует ответственности, которая на них лежит.

Гончарук: Если ты не платишь своим чиновникам, твоим чиновникам будет платить кто-то другой Фото: kmu.gov.ua

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Радио НВ" 23 июня высказал мнение, что крупные финансово-промышленные группы в Украине заинтересованы, чтобы члены правительства получали небольшие зарплаты.

"У нас в Украине олигархи привыкли конкурировать с государством. Финансово-промышленные группы могут себе позволить тратить миллионы долларов на экспертов, аналитические центры и все остальное. Им выгодно, чтобы правительство было слабым и чтобы в правительстве люди получали копейки", – сказал Гончарук.

Он отметил, что чем слабее правительство, тем у олигархов больше влияния.

"Правительство не может эффективно конкурировать с ними. Финансово-промышленная группа может себе позволить платить специалистам от $5 тыс. до $20 тыс. [зарплаты], а вы можете позволить платить своим директорам департаментов в министерствах смешные деньги. Для Киева, для человека, который распоряжается каждый день средствами, которые измеряются миллиардами, сотнями миллионов, получать зарплату министра... Голая ставка у меня была 16 тыс. грн. Это нормальная зарплата?" – сказал бывший премьер.

Он отметил, что такие зарплаты абсолютно не соответствует ответственности, которая лежит на чиновниках, занимающих такие высокие должности.

"Более того, вопрос даже не в деньгах, вопрос в том, что тебе за эти копейки [зарплаты] вымотают мозг, в прессе напишут, что ты мультимиллионер и польют тебя грязью", – сказал Гончарук.

Он сообщил, что средняя зарплата министров в его правительстве составляла 59 тыс. грн. Это немало, учитывая средний уровень зарплат по стране (около 10 тыс.), но нужно брать во внимание и специфику работы министров.

"Очевидно, что к ней [средней зарплате по стране] нужно привязываться, на нее нужно ориентироваться, но не нужно забывать об очень простой вещи: если ты не платишь своим чиновникам, твоим чиновникам будет платить кто-то другой", – добавил политик.

Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года. Вскоре после назначения он заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет.

4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. "Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", – заявил президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.

На должности премьера Гончарука сменил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.

В интервью "Радио НВ" Гончарук заявил, что, по его информации, в правительство возвращаются коррупция и "схематозик", в том числе в сфере строительства и налогов.