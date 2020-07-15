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Гончарук: Могу ли я опять стать премьером? Конечно, да! Это вопрос времени

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что после отставки работает над программой развития Украины, и не исключил своего возвращения в правительство.

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Гончарук: Следующие несколько десятков лет мы будем управлять этим государством
Гончарук: Следующие несколько десятков лет мы будем управлять этим государством
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону не исключил, что может еще раз возглавить правительство.

"Ответ на ваш вопрос очевиден: конечно, да! Это, безусловно, возможно. Думаю, это вопрос времени. Но это не столько про меня, сколько про нашу команду. Я совершенно уверен, что те десятки людей, которые вместе со мной пришли в правительство, абсолютно достойны занимать самые высокие посты в этом государстве и его менять. Мы точно будем работать над тем, чтобы государство менялось, и для меня лично важна не столько должность, сколько мандат на изменения", – сказал Гончарук.

Бывший премьер отметил, что его поколение будет управлять Украиной следующие несколько десятков лет.

"Наше поколение пришло и пришло надолго. То есть возможны какие-то тактические перестановки, но в общем и в целом следующие несколько десятков лет мы будем управлять этим государством", – отметил он.

Гончарук сообщил, что после отставки с командой единомышленников разрабатывает программу развития Украины.

"Сейчас я использую то время, которое у меня есть, чтобы осмыслить тот опыт, который у меня был, и происходящее. Конечно, были ошибки, были сильные какие-то стороны. Еще до того, как зайти в правительство, я собрал группу, как мне кажется, хорошо подготовленных и умных людей (их было 12), и мы работали над документом стратегического толка, который потом частично лег в программу деятельности правительства. Но я чувствую незаконченность в этом плане, потому что перед Украиной сегодня стоит огромное количество вызовов. Есть системные, большие проблемы, решение которых является критически важным для нашего государства", – сказал Гончарук.

При этом он отверг предположения, что был недостаточно подготовлен для должности премьера.

"Премьер-министр – это же скорее менеджер. Мне не надо одинаково хорошо разбираться в шахтах, образовании, экологии и во всем остальном. Это совершенно бессмысленно... Я хорошо понимаю, как работают системы и в чем дефект украинских систем управления. Это позволило мне собрать очень сильную команду министров. У меня на каждой позиции был человек, который хорошо понимал, что делать и как делать. Другое дело, что заниматься реформам – это одна из самых тяжелых задач, которые можно себе представить. Реформы – красивое слово, но на самом деле это про жизни людей", – отметил бывший глава правительства.

Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года. Вскоре после назначения он заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет.

4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. "Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", – заявил президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.

На должности премьера Гончарука сменил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Кабинет Министров, правительство, Алексей Гончарук
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