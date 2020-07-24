Программа помощи по частичной безработице позволила сохранить 348 тыс. рабочих мест – Минэкономразвития Украины

С начала действия карантина через центры занятости Украины трудоустроено 211,7 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Финансирование по программе помощи по частичной безработице составило 1,636 млн грн Фото: depositphotos.com

Программа помощи по частичной безработице позволила сохранить 348 тыс. рабочих мест по всей Украине. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве отметили, что 169 тыс. из этого числа – физические лица – предприниматели.

По данной программе на сегодняшний день в центры занятости работодатели подали около 210 тыс. пакетов документов. Из них почти 183 тыс. – от ФЛП, которые являются застрахованными лицами.

Финансирование по программе составило 1,636 млн грн.

Лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

С начала действия карантина через центры занятости зарегистрировано более 380 тыс. безработных, трудоустроено 211,7 тыс. граждан.

С 12 марта в Украине был введен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице, за получением выплат украинцы могут обращаться в центры занятости.