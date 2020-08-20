Число случаев COVID-19 в Киеве превысило 11 тыс. Инфографика
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло в Киеве 11 172. Об этом 20 августа в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко. С начала эпидемии больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Дарницком районе Киева (1858), меньше всего в Подольском – 692 случая. Болеют на сегодня 7429 человек, вылечились 3585 пациентов. За последние сутки в Киеве выявили 227 больных с COVID-19. Всего по Украине установлены антирекорды и по числу выявленных за 24 часа случаев, и по количеству умерших за сутки.
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