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В ВСУ выявили 42 новых случая COVID-19, половина из них – во Львовской области

По данным командования медсил Вооруженных сил Украины, госпитализация понадобилась девяти представителям ВСУ, у которых за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию.

На 20 августа COVID-19 в ВСУ болеет 485 человек
На 20 августа COVID-19 в ВСУ болеет 485 человек
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 42 человек. Об этом 20 августа в Facebook проинформировало командование медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится девять человек... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

Медики уточнили, что все госпитализированные – военнослужащие. В госпитали Харькова и Львова поместили по двое больных, в госпитали Черновцов и Житомира – по одному. Одного военнослужащего поместили также в изолятор медпункта воинской части во Львовской области и двух – в центральную районную больницу Славуты Хмельницкой области.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 33 человека. Киевская область – четыре военнослужащих и один работник ВСУ, Львовская область – 14 военнослужащих и пять работников ВСУ, Днепропетровская область – два военнослужащих, Черновицкая область – два военнослужащих и один работник ВСУ, Одесская область – один военнослужащий и один работник ВСУ, Черниговская область – один работник ВСУ и Винницкая – один военнослужащий", – рассказали в командовании медсил.

На 20 августа COVID-19 в ВСУ болеет 485 человек. Всего за время эпидемии выздоровел 831 представитель ведомства, шесть больных скончались.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/166136674993304

Во Львовской области за последние сутки коронавирус подтвердили у 183 человек. Это четвертый показатель среди регионов Украины.

Всего в стране число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло на 20 августа 98 537, за последние сутки их стало больше на рекордные 2134. От COVID-19 скончались 2184 больных (+40 за сутки).

Теги: эпидемия, Львовская область, лечение, ВСУ, медики, военнослужащий, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Командование Медицинских сил
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