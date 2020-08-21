Зеленский заявил, что рост числа пациентов с COVID-19 полностью остановит медицину Украины

Если число зараженных коронавирусной инфекцией в Украине будет и дальше расти, это полностью остановит медицинскую сферу страны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область.

Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией полностью остановит медицину в Украине, и государство ничего не сможет с этим сделать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.