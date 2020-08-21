ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Зеленский заявил, что рост числа пациентов с COVID-19 полностью остановит медицину Украины

Если число зараженных коронавирусной инфекцией в Украине будет и дальше расти, это полностью остановит медицинскую сферу страны. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине фиксируется более 2 тыс. зараженных COVID-19 в сутки
В Украине фиксируется более 2 тыс. зараженных COVID-19 в сутки
Фото: ЕРА

Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией полностью остановит медицину в Украине, и государство ничего не сможет с этим сделать. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Николаевскую область, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Сегодня у нас 2100 больных (за сутки), мы уже на этой волне – за 2 тыс., она очень опасна... Увеличение числа заболевших просто остановит полностью медицину, и государство ничего не сможет сделать. Сейчас все зависит от людей. Ходите в масках, будьте осторожны", – обратился он к украинцам.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

За последние сутки в стране госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом – 487.

Если ситуация с распространением в Украине коронавирусной инфекции продолжит ухудшаться, больницы будут принимать только пациентов в тяжелом состоянии.

Теги: Украина, медицина, Владимир Зеленский, президент, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
"Эта женщина просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
"Эта женщина – просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS