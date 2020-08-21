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Эпидемия COVID-19. В Украине установлен рекорд по числу госпитализированных за сутки

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране больше нет больниц первой и второй волны коронавирусной инфекции, их объединили.

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В Украине меняют алгоритм маршрутизации пациентов, сообщил Степанов
В Украине меняют алгоритм маршрутизации пациентов, сообщил Степанов
Фото: moz.gov.ua

В Украине установлен рекорд по числу госпитализированных за сутки больных коронавирусной инфекцией. Об этом 21 августа сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Было госпитализировано 487 человек, и это наибольшее количество людей, которых госпитализировали за сутки на протяжении всей пандемии", – сказал он.

По словам министра, в Украине меняют алгоритмы маршрутизации пациентов и предоставления медицинской помощи.

"Я считаю, что мы должны уже говорить, что у нас нет больниц первой волны, второй волны, и я дал соответствующее задание просто их все объединить в связи с большим количеством поступающих в больницы людей", – заявил Степанов.

По состоянию на 21 августа в Украине зарегистрировано 100 643 случая COVID-19 (за сутки их стало на 2106 больше). Умерло от коронавируса 2207 человек (+23), вылечилось 51 078 (+637).

Теги: медицина, эпидемия, рекорд, инфекция, Максим Степанов, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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