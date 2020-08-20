Во Львовском горсовете случилась вспышка COVID-19

Сессию Львовского горсовета перенесли из-за вспышки COVID-19 среди депутатов.

Депутаты Львовского городского совета заболели COVID-19. Об этом в Facebook сообщил руководитель управления секретариата горсовета Юрий Лукашевский.

"Сессия перенесена. Только что на заседании коллегии совета выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны завтра докладывать, есть больные COVID-19", – сообщил он.

По его словам, депутаты приняли решение о переносе пленарного заседания горсовета ориентировочно на неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.