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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

У содержащегося в РФ политзаключенного Муслима Алиева из Крыма подтвердили COVID-19 – Денисова

Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, у которого в СИЗО в Башкортостане (РФ) обнаружили коронавирусную инфекцию, вывезли в неизвестном направлении, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова: Требую сообщить о местонахождении Муслима Алиева
Денисова: Требую сообщить о местонахождении Муслима Алиева
Фото: Людмила Денісова / Facebook

У фигуранта ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, которого удерживают в СИЗО в российском Башкортостане, подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом 20 августа в Facebook проинформировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У крымского татарина Муслима Алиева, незаконно удерживаемого в Республике Башкортостан, подтвержден COVID-19. Пренебрегая положением минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным советом ООН, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток, нашему соотечественнику не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру", – написала она.

Омбудсмен отметила, что в том же СИЗО находятся другие крымские татары, которые фигурируют в деле "Хизб ут-Тахрир".

"Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров... оказались в зоне риска заражения коронавирусом. Москва продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает в неволе", – заявила Денисова.

Она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой "реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными".

"Требую... сообщить о местонахождении Муслима Алиева, обеспечить право на получение надлежащей медицинской помощи всем украинским гражданам в соответствии с международными стандартами", – подчеркнула Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/4196163920456325

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд РФ приговорил Муслима Алиева к 19 годам колонии строгого режима. Алиева обвиняли в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору.

Теги: Россия, Крым, СИЗО, Людмила Денисова, крымские татары, заключенные, политзаключенные, Хизб ут-Тахрир, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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