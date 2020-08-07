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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму умер отец арестованного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Шейхалиева

По данным сообщества "Крымская солидарность", у умершего Динара Шейхалиева, отца фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Шейхалиева, был рак.

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Крымскому татарину было 63 года. На фото он со своим внуком
Крымскому татарину было 63 года. На фото он со своим внуком
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В оккупированном Крыму скончался Динар Шейхалиев, отец фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Шейхалиева. Об этом 7 августа проинформировало в Facebook сообщество правозащитников "Крымская солидарность".

"Только что сообщили о смерти Динара Шейхалиева. Это отец политзаключенного, гражданского журналиста Рустема Шейхалиева, который сейчас находится под следствием и содержится в СИЗО Симферополя. Полтора месяца назад 63-летнему крымскому татарину неожиданно поставили диагноз "рак", – говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что "онкологическое заболевание развивалось стремительно, мужчина не мог справиться со стрессом после ареста сына в марте 2019 года".

"Его самым большим желанием было увидеть сына свободным", – подчеркнули в "Крымской солидарности".

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1196394794061308

Блогер Рустем Шейхалиев был среди 24 крымских татар, которых задержали после обысков в марте 2019 года по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир". Позже их арестовали.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, смерть, арест, крымские татары, онкология, Хизб ут-Тахрир, отец
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