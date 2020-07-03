От коронавируса умер отец и тренер российского бойца Нурмагомедова

57-летний российский спортивный тренер Абдулманап Нурмагомедов с апреля находился в больнице, с мая он был в тяжелом состоянии. Мужина умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Нурмагомедов-старший был чемпионом Украины по дзюдо и самбо Фото: svoboda.org

В России от коронавируса умер отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом заявил глава Цумадинского района Дагестана Анваргаджи Вечедов, сообщают "Известия".

Он уточнил, что Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Эту информацию подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", – написал Кадыров в своем Telegram.

57-летний отец бойца попал в больницу в Дагестане в конце апреля. У него диагностировали пневмонию. Потом он был переведен в одну из московских больниц.

С мая Нурмагомедов-старший был в тяжелом состоянии, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Абдулманап Нурмагомедов был заслуженным тренером России, старшим тренером сборной команды республики Дагестан по боевому самбо. Чемпион Украины по дзюдо и самбо.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,4 млн, из них почти 5,36 млн вылечились, а 511 тыс. – умерли.