В Германии зафиксировали наибольший с апреля суточный прирост больных COVID-19

За сутки в Германии подтвердили 1707 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Германии умерли 9253 человека с коронавирусом Фото: ЕРА

В Германии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 1707 человек. Об этом 20 августа информирует Институт имени Роберта Коха.

Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа выявили в землях Северный Рейн – Вестфалия (395) и Бавария (394).

Общее число летальных исходов среди носителей коронавируса достигло в Германии 9253.

Днем ранее в стране зарегистрировали 1510 новых больных.

"Немецкая волна" отмечает, что суточный прирост пациентов с COVID-19 достиг самого высокого уровня с конца апреля. За последние сутки в Германии от коронавирусной инфекции скончались еще 10 человек.

Всего с начала пандемии в Германии подтвердили 228 621 случай COVID-19, выздоровели 204 800 больных.