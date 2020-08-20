За сутки в мире от COVID-19 умерли 8 тыс. человек

К утру 20 августа коронавирусом в мире заразилось 22 411 300 человек (+275 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.
Жертвами COVID-19 стали 787 672 человека (+8 тыс. человек за сутки), выздоровело 14 333 914.
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 529 824. Из них умерло 173 177, излечилось 1 925 049 человек.
В Бразилии заболело 3 456 652 человека. Из них 111 100 умерли и 2 801 931 излечились.
В Индии инфицированы 2 836 925 человек, 53 866 умерли.
Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 935 066 инфицированных, 15 951 умерший и 596 060 заболевших и 12 423 погибших соответственно.
В Мексике, Перу и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 400 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.