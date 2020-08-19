Будущие вакцины и лекарства от COVID-19 должны распределяться справедливо – глава ВОЗ

Вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19 должны доходить до групп населения, которые больше всего в них нуждаются, подчеркнул гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

В данное время лекарств или готовых к применению вакцин от COVID-19 нет Фото: EPA

Будущие вакцины и лекарства от коронавируса SARS-CoV-2 должны распределяться между государствами справедливо. Об этом 18 августа заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Справедливость должна быть нашим руководящим принципом. Лекарства, терапевтические препараты и вакцины должны распределяться справедливо и доходить до групп населения, которые в них больше всего нуждаются", – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.