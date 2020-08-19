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В Украине новый антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19 – Степанов

За сутки в Украине было госпитализировали 463 пациента с коронавирусной инфекцией, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов рассказал о новом антирекорде по COVID-19
Степанов рассказал о новом антирекорде по COVID-19
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

За прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по числу госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге 19 августа заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных – 463 человека за предыдущие сутки", – сказал министр.

Как сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 19 августа в больницах находится 5168 пациентов с COVID-19, 174 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В целом в госпитализации с начала эпидемии нуждалось 22 999 человек, к подключению к аппаратам ИВЛ – 698 заболевших.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2178099505648099

16 августа Степанов заявлял, что в Украине для пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 подготовили около 34 тыс. койко-мест в больницах. Число аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 3,7 тыс., количество коек, к которым подведен кислород, – 9 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 августа в мире коронавирусом заразилось 22,1 млн человек, 779,6 тыс. умерли, 14,1 млн выздоровели.

В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели.

Теги: Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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