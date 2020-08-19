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В Киеве резко возросло число новых случаев COVID-19 – Кличко

За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 215 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве
Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве
Фото: Кличко - мер / Facebook

В Киеве зафиксирован резкий рост суточного числа новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Количество зараженных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети", – написал он.

18 августа сообщалось о 88 случаях за сутки.

Среди заболевших по состоянию на 19 августа – 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, пять девочек от трех до 17 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет и восемь мальчиков от года до 17 лет.

В числе зараженных – шесть медиков.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Дарницком (35), Подольском (26) и Деснянском (22) районах.

"Увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей", – заявил мэр.

С начала эпидемии коронавирус в столице подтвердили у 10 945 человек, 155 умерли, 3484 выздоровели.

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4758499427494300

В Украине за прошедшие сутки коронавирус был лабораторно подтвержден у 1967 человек. В целом с начала эпидемии в Украине подтверждено 96 403 случая COVID-19, 2144 человека умерли, 49 737 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 19 августа в мире коронавирусом заразилось 22,1 млн человек, 779,6 тыс. умерли, 14,1 млн выздоровели.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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