В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 88 человек – Кличко

За сутки в Киеве COVID-19 заболело четверо медиков, отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко рассказал о ситуации с COVID-19 в столице Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 88 человек, один заболевший умер, 75 выздоровело. Об этом в Facebook 18 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, две девочки 11 и 14 лет, 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет и пять мальчиков от пяти до 17 лет.

За сутки заболело четверо медиков, отметил Кличко.

Самое большое число случаев заражения зафиксировано в Дарницком (17), Голосеевском (13), Святошинском и Днепровском (по 11) районах.

"В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей", – написал мэр.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Киеве подтвердили у 10 730 человек, 3455 выздоровели, 155 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 1616 человек. Всего за время эпидемии заболело 94 436 человек, 2116 умерли, 48 925 пациентов выздоровели.