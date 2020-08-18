Черновицкая область может вернуться к жестким карантинным ограничениям, если число новых случаев COVID-19 будет возрастать – глава ОГА

За сутки в Черновицкой области выявили 172 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, отметил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Черновицкая область может вернуться к жестким карантинным ограничениям в связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook 18 августа заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

За сутки в регионе выявили 172 новых случая заболевания, 63 пациента выздоровели. За все время эпидемии в регионе заболело 7954 человека, 5607 из них выздоровели. Совет нацбезопасности и обороны Украины сообщил, что за сутки в области умерло три человека, а с начала эпидемии – 240.

"Если мы хотим, чтобы дети ходили в детсады, а школы работали, мы должны взять под контроль нарастание волны COVID-19. Если не сумеем сделать этого – вернемся к жестким карантинным ограничениям. Потому что жизнь и здоровье людей является приоритетом в шкале ценностей государства. Поэтому призываю сделать все от нас зависящее, чтобы территория Черновицкой области была как можно дальше от "красной" зоны", – написал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466.

В Украине за минувшие сутки COVID-19 был подтвержден у 1616 человек. Всего за время эпидемии заболело 94 436 человек, 2116 умерли, 48 925 пациентов выздоровели.