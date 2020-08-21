Коронавирусом в мире заразилось почти 22,7 млн человек

От COVID-19 в мире погибли уже 793 698 человек, из них 6 тыс. – за последние сутки.

14,5 млн человек уже преодолели вирус Фото: ЕРА

К утру 21 августа коронавирусом в мире заразилось 22 678 483 человека (+267 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 793 698 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 14 541 573.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 573 847. Из них умерло 174 255, излечилось 1 947 035 человек.

В Бразилии заболело 3 501 975 человек. Из них 112 304 умерли и 2 844 318 излечились.

В Индии инфицированы 2 905 825 человек, 54 849 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 939 833 инфицированных, 16 058 умерших и 599 940 заболевших и 12 618 погибших соответственно.

В Перу, Мексике и Колумбии число инфицированных превысило полмиллиона. Порог в 400 тыс. человек преодолели Чили, Испания, Иран, Великобритания, Аргентина и Саудовская Аравия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.