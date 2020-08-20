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В Швеции, где отказались от карантина, зафиксировали рекордный уровень смертности за 150 лет

С января по июнь 2020 года в королевстве зафиксировали 51 405 смертей. Это максимально высокий уровень смертности среди населения с 1869 года, когда в стране был голод и погиб 55 431 человек.

В Швеции инфицировано 85,8 тыс. человек, скончалось более 5,8 тыс.
В Швеции инфицировано 85,8 тыс. человек, скончалось более 5,8 тыс.
Фото: EPA

В Швеции после отказа от карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали самый высокий уровень смертности с 1869 года. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Государственного управления статистики Швеции.

"Количество умерших в начале 2020 года было несколько ниже, чем в последние годы. Однако все изменилось, когда в феврале пандемия коронавируса достигла Швеции", – сообщил сотрудник Статистического управления Швеции Томас Йоханссон.

С января по июнь 2020 года в королевстве зафиксировали 51 405 смертей. Показатель на 6,5 тыс., или 15%, превышает смертность за аналогичный период 2019 года. Это наибольшее количество смертей в Швеции за первое полугодие с 1869 года, когда в стране был голод и погиб 55 431 человек.

По информации ведомства, за этот же период в стране зафиксировали самый низкий за 15 лет прирост населения.

"За первые шесть месяцев иммиграция и прирост рождаемости сократились вдвое по сравнению с тем же периодом 2019 года", – добавил Йоханссон.

Швеция – одна из немногих стран мира, в которой не объявляли карантин из-за вспышки COVID-19. Правительство лишь издало рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию. Власти рассчитывали, что отказ от жесткого локдауна позволит избежать падения экономики. Однако эти прогнозы не оправдались: в конце мая министр финансов страны Магдалена Андерссон заявила, что Швеция переживает "очень глубокий экономический кризис".

По данным Университета Джонса Хопксинса, в Швеции инфицировано 85,8 тыс. человек, скончалось более 5,8 тыс. При этом в соседних странах количество заболевших и умерших намного меньше: в Дании – 16,4 тыс. заболевших, 621 умерших; в Финляндии заболело 7,8 тыс. человек, скончался 621, в Норвегии инфицировано 10,1 тыс. человек, умерло 264.

Теги: Швеция, Норвегия, статистика, Финляндия, кризис, иммиграция, смертность, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, экономический кризис
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