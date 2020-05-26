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В Швеции готовятся к серьезному падению экономики. Отказ от жесткого локдауна не помог

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон признала, что страна переживает глубокий экономический кризис, несмотря на отказ властей вводить жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса.

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Швеция не вводила локдаун, но экономике это не помогло
Швеция не вводила локдаун, но экономике это не помогло
Фото: EPA

Власти Швеции ожидают самого глубокого падения экономики страны со времен Второй мировой войны, пишет Bloomberg.

По прогнозу министра финансов Магдалены Андерссон, в 2020 году экономика Швеции сократится на 7%. Она признала, что страна переживает "очень глубокий экономический кризис", а спад происходит быстрее, чем ожидалось.

Министр также выразила сомнение, что шведская экономика сможет быстро восстановиться.

Швеция – одна из немногих стран мира, в которой не объявляли карантин из-за вспышки COVID-19. Правительство лишь издало рекомендации по гигиене и социальному дистанцированию. Власти рассчитывали, что экономическая выгода перевесит возможное увеличение нагрузки на систему здравоохранения и рост количества умерших от инфекции. Однако, отмечает агентство, объем экономических потерь ставить под сомнение оправданность такой политики.

Bloomberg уточняет, что около половины ВВП Швеции приходится на экспорт, поэтому внутренняя экономическая активность не может компенсировать общемировое снижение спроса.

По данным Университета Джонса Хопксинса, в Швеции инфицированы 34,4 тыс. человек, скончались более 4,1 тыс. При этом в соседних странах количество заболевших и умерших намного меньше: в Дании – 11,4 тыс. заболевших, 563 умерших; в Финляндии заболели 6,6 тыс. человек, скончались 312, в Норвегии инфицированы 8,3 тыс. человек, умерли 235.

Теги: Швеция, Норвегия, эпидемия, ВВП, экономика, Финляндия, экспорт, кризис, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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