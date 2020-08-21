"Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию". Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в 2020 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что инфляция оживляет экономику, а стране "это сейчас очень нужно".

Шмыгаль: 2% инфляции во время кризиса – это очень мало Фото: kmu.gov.ua

Ситуация с курсом гривны развивается нормально, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 21 августа.

"На сегодняшний день, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/$ и вряд ли выйдет за пределы 29 грн/$ до конца этого года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация является нормальной", – сказал он.

Премьер-министр считает "абсолютно приемлемым" нынешний курс гривны, который находится на уровне 27 грн/$.

"Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развития промышленности и так далее, а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – объяснил Шмыгаль.

В соответствии с прогнозом правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

О просьбах властей понизить курс гривны вскоре после отставки рассказывал предыдущий глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий. По его словам, на одном из совещаний министр экономики Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и поднять инфляцию до 11%, когда НБУ ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт.

Позже недовольство курсом высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия.

Новый руководитель НБУ Кирилл Шевченко 20 июля говорил, что Нацбанк не собирается менять подход к курсообразованию, однако прямо не ответил на вопрос, намерен ли регулятор выполнить просьбы властей о снижении курса и ускорении инфляции.