ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию". Шмыгаль спрогнозировал курс гривны в 2020 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что инфляция оживляет экономику, а стране "это сейчас очень нужно".

Шмыгаль: 2% инфляции во время кризиса это очень мало
Шмыгаль: 2% инфляции во время кризиса – это очень мало
Фото: kmu.gov.ua

Ситуация с курсом гривны развивается нормально, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 21 августа.

"На сегодняшний день, как видим, ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. По моему субъективному мнению, курс будет колебаться в районе 27-28 грн/$ и вряд ли выйдет за пределы 29 грн/$ до конца этого года. Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация является нормальной", – сказал он.

Премьер-министр считает "абсолютно приемлемым" нынешний курс гривны, который находится на уровне 27 грн/$.

"Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развития промышленности и так далее, а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – объяснил Шмыгаль.

В соответствии с прогнозом правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

О просьбах властей понизить курс гривны вскоре после отставки рассказывал предыдущий глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий. По его словам, на одном из совещаний министр экономики Игорь Петрашко просил снизить курс гривны к доллару до 29–30 грн/$ и поднять инфляцию до 11%, когда НБУ ставил целью инфляцию 5% ± 1 процентный пункт.

Позже недовольство курсом высказывал и президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждал, что из-за плавающего курса гривны закрылись многие предприятия.

Новый руководитель НБУ Кирилл Шевченко 20 июля говорил, что Нацбанк не собирается менять подход к курсообразованию, однако прямо не ответил на вопрос, намерен ли регулятор выполнить просьбы властей о снижении курса и ускорении инфляции.

Теги: инфляция, гривна, доллар, экономика, прогноз, курс гривны, премьер-министр, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
alyona alyona рассказала, как старшеклассник Лева пытался ей навредить
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Женщина-кошка". Мейхер восхитила соцсети пластичностью. Видео
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
"Любимый", "Бусинка моя сладкая". Королева и Тарзан празднуют 17-летие брака
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
"Эта женщина просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
"Эта женщина – просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS