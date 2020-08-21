Дефицит бюджета в Украине меньше, чем в отдельных европейских странах – Шмыгаль

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в стране приближается к 300 млрд грн.

В Украине нет "дыры" в государственном бюджете, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 21 августа.

"В этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом. Но никакой "дыры" в бюджете нет. Есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП. Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10–14%", – сказал он.

Глава правительства отметил, что уровень бюджетного дефицита в стране "действительно приближается к 300 млрд грн".

"Но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита. (...) Это и налоговые поступления, и дивиденды государственных предприятий, и ссуды на внутреннем и внешнем финансовых рынках", – объяснил Шмыгаль.

В Китае в декабре 2019 года началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 6 августа сообщили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. Таким образом, падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось. По мнению Минэкономики, Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.