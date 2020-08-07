В Минэкономики заявили, что Украина прошла пик коронавирусного кризиса

Падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11% – на три процентных пункта меньше, чем ожидалось, отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обзоре (.pdf) экономической активности за июнь 2020 года Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, опубликованном 6 августа.

"Динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле – мае 2020 года, и на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться", – считают в министерстве.

Минэкономики оценило сокращение объемов ВВП в январе – июне 2020 года в 6,5%. Падание ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. В ведомстве отметили, что падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.