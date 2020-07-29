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"Мы более оптимистичны". Шмыгаль считает, что МВФ ошибся с прогнозом падения ВВП Украины

Кабинет Министров Украины решил не менять прогноз падения ВВП Украины по итогам 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Развитие ситуации, по его словам, соответствует прогнозу Министерства развития экономики.

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Кабмин утвердил макропрогноз, разработанный Минэкономразвития
Кабмин утвердил макропрогноз, разработанный Минэкономразвития
Фото: kmu.gov.ua

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины оставило неизменным прогноз падения ВВП Украины в 2020 году. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль перед утверждением макропрогноза Минэкономики. Трансляция велась на канале Кабмина в YouTube.

"В [документе] содержится основательный анализ экономических проблем предыдущих лет, влияния коронакризиса на экономику, прогноз развития на следующие годы. Есть базовые негативные и позитивные сценарии – все зависит от того, как мы будет реализовывать запланированные реформы, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине и мире. Наш базовый прогноз на данный момент остается неизменным: снижение ВВП на 4,8% в 2020 году. То есть мы, несмотря на разные прогнозы более пессимистичные от разнообразных экспертных организаций, более оптимистичны. Мы видим, что Украина движется в соответствии с тем прогнозом, который разработало Министерство экономики", – сказал Шмыгаль.

По его словам, "Минэкономики и Минфин пока что подтверждают движение Украины по этому сценарию".

В соответствии с макропрогнозом, рост ВВП Украины в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%. В 2022 году ожидается рост ВВП на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Экспорт, как ожидается, вырастет на 2,9% в следующем году, в 2022-м – на 6,4%. Рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса в 2021 году составит $10,4 млрд, в 2022-м – $13,6 млрд, сказано в документе.

Макропрогноз был утвержден на заседании Кабмина единогласно и должен быть доработан в трехдневный срок.

В соответствии с предыдущим прогнозом правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

Теги: Украина, Кабинет Министров, инфляция, МВФ, ВВП, экономика, Министерство экономики, рост ВВП, Денис Шмыгаль, Минэкономики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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