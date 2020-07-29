Кабмин решил выплачивать по 5 тыс. грн вместо "пакета малыша"

Деньги, которые правительство намерено выплачивать вместо "пакета малыша", можно будет потратить только на продукты и товары для новорожденного, заявили в Кабмине Украины.

Решение о выплате компенсаций вместо "пакетов малыша" в течение трех дней должно быть доработано совместно с Министерством юстиции Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил решение, в соответствии с которым родители новорожденных будут получать 5 тыс. грн на специальную карту "ПриватБанка" вместо "пакета малыша". Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", такое решение было принято на заседании правительства 29 июля по предложению министр социальной политики Марины Лазебной.

По ее словам, выдача "пакетов малыша" будет остановлена из-за того, что тендер на закупку содержимого беби-боксов не был проведен. Оставшиеся в регионах "пакеты" будут розданы родителям новорожденных. Впоследствии родители будут получать компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн на специальный счет в государственном "ПриватБанке".

Лазебная заявила, что деньги со специальной социальной карты можно будет потратить только на покупку одежды, обуви, средств гигиены и ухода за ребенком, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц.

Обратиться за компенсацией можно будет в течение года со дня рождения ребенка.

По словам министра, к проекту "на договорных условиях" будут привлечены розничные точки торговли, в которых, как ожидается, эти товары будут продаваться по "специальной социальной карте".

Решение в течение трех дней должно быть доработано совместно с Министерством юстиции.

Выдавать беби-боксы при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года. С 2020 года правительство изменило механизм закупки "пакетов малыша": их должны были закупать за средства государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого "пакета малыша" из-за жалоб участников, сообщал ТСН.