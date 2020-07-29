В 2021 году ВВП Украины вырастет на 4,6%, инфляция составит 7,3% – Минэкономразвития

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, в 2022 году ВВП Украины вырастет на 4,3%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует рост внутреннего валового продукта в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом говорится в проекте постановления правительства, который должен быть рассмотрен на заседании Кабинета Министров 29 июля.

В соответствии с прогнозом ведомства, в 2022 году ожидается рост ВВП на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Экспорт, как ожидается, вырастет на 2,9% в следующем году, в 2022-м – на 6,4%. Рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно. Дефицит торгового баланса в 2021 году составит $10,4 млрд, в 2022-м – $13,6 млрд, сказано в документе.

В соответствии с предыдущим прогнозом правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.