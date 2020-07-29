Шмыгаль надеется, что приватизация принесет бюджету $1 млрд

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что объекты большой приватизации начнут реализовывать в ближайшие годы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что реализация объектов большой приватизации в ближайшие годы обеспечит поступления $1 млрд в госбюджет. Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров 29 июля. Трансляция заседания велась на канале правительства в YouTube.

"У нас большие ожидания от большой приватизации, которая должна в ближайшие годы принести в бюджет около $1 млрд", – сказал он.

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.

По данным на июнь 2020 года, приватизация обеспечила поступление в госбюджет около 500 млн грн.