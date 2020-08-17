Кабмин Украины предложил разработать национальную экономическую стратегию на 10 лет

Представители более 50 компаний, которые присутствовали на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, поддержали инициативу правительства по разработке "Национальной экономической стратегии 2030", сообщили в Кабинете Министров.

Стратегия будет рассчитана на 10 лет Фото: kmu.gov.ua

14 августа состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка, сообщила пресс-служба Кабмина.

На основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

Шмыгаль призвал предпринимателей участвовать в создании стратегии и предоставлять свои предложения и видение развития Украины на следующие 10 лет. Одной из главных стратегических целей страны он назвал "создание цивилизованного рынка ценных бумаг".

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины, сказал Шмыгаль.

"Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – заключил он.

Бизнес поддержал инициативу премьера по разработке стратегии, сказано в релизе.

"Мы получим конкретные векторы развития, которые согласованы между властью, бизнесом, гражданской и экспертной средой, региональными элитами. Совместно мы уже помогли правительству разработать программу стимулирования экономики, часть наших наработок вошла в программу действий правительства и в другие правительственные программы", – рассказал директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, презентуя наработки по стратегии во время встречи, пишет "РБК-Украина".

По данным агентства, стратегию будут разрабатывать на платформе Центра экономического восстановления.