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Повышение минимальной зарплаты увеличит поступления в Пенсионный фонд на 1,7 млрд грн – Марченко

Благодаря повышению минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн дополнительные поступления получат Пенсионный фонд Украины и местные бюджеты. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн инициировал президент Украины
Повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн инициировал президент Украины
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Повышение минимальной заработной платы с 1 сентября не является критичным для бизнеса, считает министр финансов Украины Сергей Марченко. Об этом он заявил в интервью журналу "Фокус", которое было опубликовано 13 августа.

"В этом году в меру наших возможностей повышение состоится в пределах 300 грн — с 4723 грн до 5000 грн. Это дает возможность улучшить жизнь граждан, которые получают минимальную зарплату, и увеличит поступления в бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд. Около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн НДФЛ распределятся между местными бюджетами и госбюджетом", – отметил Марченко.

По его мнению, бизнес, который платит официальную зарплату выше минимальной, изменений не почувствует.

"Компании, которые уплачивают налоги только с 4723 грн минимальной зарплаты, а остальное выдают в конвертах, по всей видимости, и выражают недовольство. Но здесь должен быть нормальный диалог общества, бизнеса и государства. К тому же повышение не критично", – подчеркнул министр.

Законопроект №3963 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, в котором предлагается увеличить минимальную зарплату с 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду 6 августа. Документ указан как неотложный. По состоянию на 14 августа законопроект Зеленского обрабатывается в комитете.

Европейская бизнес-ассоциация раскритиковала предложение Зеленского повысить минимальную зарплату. По мнению экспертов, это может привести к негативным последствиям для украинской экономики. В первую очередь пострадают добросовестные плательщики налогов.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.

Теги: Украина, налоги, экономика, Пенсионный фонд, Владимир Зеленский, минимальная зарплата, Сергей Марченко
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