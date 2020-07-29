В июне средняя зарплата в Украине выросла на 1037 грн – Госстат

По данным Госслужбы статистики Украины, средняя официальная зарплата украинцев составила в июне 11 579 грн в месяц.

В Украине выросла официальная средняя зарплата, проинформировала 28 июля Государственная служба статистики (.doc).

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2020 года составила 11 579 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4723 грн). По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 9,8%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2019 года) – на 7,4%", – говорится в сообщении.

По сравнению со средней зарплатой в мае выплаты в июне выросли на 1037 грн.

Согласно данным Госстата, самые высокие средние зарплаты фиксировались в сфере финансовой и страховой деятельности (19 324 грн), а также в отрасли информации и телекоммуникации (18 926 грн).

Самой низкой зарплата была в сфере временного размещения и организации питания – 5207 грн. При этом она на 35,2% повысилась по сравнению с показателем мая.

Средняя зарплата в июне – самая высокая в 2020 году. В марте она составляла 11 446 грн.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн.