"Зарплата не соответствует рыночной". Геращенко заявил о нехватке кадров в системе МВД

По данным заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в его ведомстве не хватает около 17% кадров.

В Министерстве внутренних дел Украины не хватает сотрудников. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил УНН в интервью, опубликованном 23 июля.

"У нас нехватка кадров где-то 17%. К сожалению, это произошло потому, что зарплата, которая есть на сегодня в полиции, в других бюджетных учреждениях, не соответствует рыночной зарплате. Наибольший некомплект у нас сейчас в патрульной полиции. Например, в патрульной полиции Киева где-то 34% некомплекта", – сказал он.

По словам замглавы МВД, зарплата патрульного составляет 12 тыс. грн, а водителя маршрутного такси – 16–17 тыс. грн.

"При том, что водитель маршрутного такси не рискует погибнуть или получить ранения, задерживая какого-то подонка. И, конечно, это несправедливо... Нужно существенное увеличение финансирования полицейских. Мы не можем не иметь, особенно в сельской местности, качественных кадров, юристов, следователей, потому что их зарплата не соответствует той, которую люди хотели бы получать", – объяснил Геращенко.

Он подчеркнул, что "правопорядок должны поддерживать лучшие люди, и это очень важно".

Минимальная зарплата в Украине в 2020 году установлена на уровне 4723 грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае составила 10 542 грн, что на 112 грн больше, чем было в апреле.