МВД Украины подготовило проект постановления, которое изменит порядок регистрации автомобилей

Кабинет Министров Украины может переписать правила регистрации автомобилей. Кроме положительных моментов, проект постановления, подготовленный Министерством внутренних дел, содержит противоречивые пункты, один из которых касается битых авто из США, которые приобретают популярность в Украине. Об этом сообщила "Экономическая правда".

По словам юристов, инициатива МВД создает парадоксальную ситуацию. Таможенное законодательство Украины не запрещает ввозить авто после ДТП Фото: depositphotos.com

МВД Украины подготовило проект постановления "О внесении изменений в порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов", которое меняет порядок регистрации авто. Проект опубликован на сайте МВД.

Кроме положительных моментов, проект постановления содержит довольно противоречивые пункты, один из которых касается ввоза в Украину битых авто из США, об этом пишет "Экономическая правда" 22 июля.

Изменение правил не приведет к полному исчезновению "американцев" с отечественных дорог, но нововведения могут усложнить процедуру регистрации таких транспортных средств и сделать ее дороже, отмечает издание.

По информации "Экономической правды", для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом и переводить их на украинский язык. Зарегистрировать авто в Украине можно было на основании "карточки об утилизации", которая заменяет техпаспорт. После принятия изменений эта опция исчезнет.

Переводить документы должны консульские учреждения МИД или официальные органы других государств. Это создаст немало проблем любителям американских машин.

Главная проблема предлагаемых изменений заключается в том, что в МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США, отмечает "Экономическая правда".

"В разных штатах эта ситуация урегулирована по-разному. Где-то такие документы выдают департаменты транспорта, где-то – страховые компании. Я не могу назвать, у нас нет общего перечня", – сказал начальник управления Главного сервисного центра МВД Денис Фурманюк.

Юристы назвали ситуацию, с которой могут столкнуться покупатели американских машин, побывавших в ДТП, парадоксальной.

"Таможенное законодательство не запрещает ввозить авто после ДТП, а при постановке на учет возникают запреты. Это постановление противоречит украинскому законодательству и не соответствует международным соглашениям", – считает эксперт по правовым вопросам CASE-Ukraine Андрей Саварец.