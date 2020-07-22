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В девяти областях Украины усиливают меры безопасности – МВД

Усиление мер безопасности в девяти регионах Украины связано с захватом заложников, который произошел 21 июля в Луцке, отметил спикер МВД Артем Шевченко.

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Волынская область не вошла в число регионов, где усиливают меры безопасности
Волынская область не вошла в число регионов, где усиливают меры безопасности
Фото: МВС України / Facebook

В девяти областях Украины правоохранители усиливают меры безопасности. Об этом Министерство внутренних дел проинформировало 21 июля в Facebook.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", – говорится в сообщении.

В ведомстве, в частности, отметили, что на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты, на которых "полицейские осуществляют такие превентивные меры, как проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра, проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время".

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3162937913792878

В эфире телеканала "112 Украина" спикер МВД Артем Шевченко объяснил, что такие меры являются следствием произошедшего 21 июля в Луцке захвата заложников.

"Безусловно, это превентивная мера, связанная с этим чрезвычайным случаем, квалифицированным по статье 258 Уголовно-процессуального кодекса, террористические акты, [статье] 147, захват заложников. Для того, чтобы с превентивно-профилактической целью обезопасить, такое усиление является совершенно естественным", – объяснил он.

Утром 21 июля в центре Луцка Максим Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал. 

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Теги: МВД, Ровенская область, Луцк, Винницкая область, полиция, Львовская область, Ивано-Франковская область, Житомирская область, Хмельницкая область, Черновицкая область, Тернопольская область, Артем Шевченко, Закарпатская область, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
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