Как задерживали луцкого террориста. Видео

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

"ГОРДОН" следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.