Дело Шеремета. В МВД Украины утверждают, что у Дугарь нет убедительного алиби

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь "склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению".

В Министерстве внутренних дел считают, что у подозреваемой по делу убийства журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь нет стопроцентного алиби. Об этом говорится на сайте министерства.

Среди доказательств, указывающих на причастность Дугарь к преступлению, правоохранители называют записи камер наблюдения, на которых зафиксирована девушка, проводившая разведку, и заключение эксперта, согласно ему на записи изображена Дугарь.

Следователи считают сомнительными свидетельство четырех знакомых Дугарь, утверждающих, что 15–18 июля 2016 года она находилась в госпитале города Покровск. В МВД отметили, что из 47 допрошенных лиц, проходивших службу в указанном госпитале, никто не подтвердил ее пребывание на службе в момент совершения преступления. Кроме того, из 101 человека, которые находились на лечении в госпитале, вспоминают медицинскую сестру по имени Яна шестеро, хотя четверо из них вообще не находились на лечении 15-го и 18 июля 2016 года.

Также правоохранители отмечают, что Дугарь принимала участие только в четырех операциях, которые происходили на протяжении 1–7 июля 2016 года. Записи других дней о ней отсутствуют.

В МВД заявили, что сторона защиты неоднократно заявляла о том, что Дугарь не могла оставить воинскую часть, в которой она проходила службу. Но только за два месяца документирования следствие доказало, что она самовольное покидала места службы общим сроком на 22 суток.

По результату расследования в МВД заявили, что Дугарь "склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению".

Также гражданин Сергей Хомицкий, который дал показания в суде по мере пресечения Дугарь и заявил, что в ночь на 18 июля 2016 года он видел ее в госпитале, вскоре изменил свои показания, заявив, что уже не помнит, была ли Дугарь в госпитале с 16-го по 20 июля 2016 года.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

13 июля Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей до 23 июля. С Дугарь же в этот день должны были по решению суда снять электронный браслет.

16 июля Печерский райсуд Киева продлил до 13 сентября срок ареста для Кузьменко.