С фигурантки дела об убийстве Шеремета Инны Грищенко сняли электронный браслет – адвокат

15 июля истекло действие меры пресечения для подозреваемой в попытке взорвать бизнесмена в Ивано-Франковской области, фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инны Грищенко. Адвокат Виталий Ковальчук подтвердил, что обязательства и электронный браслет сняли.

С фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инны Грищенко, которую вместе с мужем подозревают в попытке взорвать бизнесмена в Ивано-Франковской области, сняли электронный браслет. Об этом УНН сообщил 18 июля адвокат Виталий Ковальчук.

Агентство рассказало, что на вопрос, правда ли, что с Инны Грищенко сняли электронный браслет и все обязательства и что срок меры пресечения завершился 15 июля, Ковальчук ответил: "Да".

Супругов Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. Как пишут "Ґрати", летом 2018 года под авто Михаила Чекурака заложили взрывное устройство, однако оно не сработало. Он обратился в полицию. По данным следствия, супруги Грищенко готовили взрыв, еще один подозреваемый – Иван Вакуленко – возил Владислава Грищенко на место, где должно было состояться покушение. В сентябре 2019 года был задержан Владислав Грищенко, а в ноябре – его жена. Мужчина находится под арестом, Инна – под домашним арестом.

9 декабря 2019 года на судебном заседании Владислав Грищенко заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько определений по делу Владислава Грищенко.

18 декабря адвокат Ковальчук сообщил, что по делу о неудавшемся покушении на Чекурака правоохранители задержали предполагаемого организатора. "Ґрати" сообщают, что это предприниматель Василий Шкондеюк.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.