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ПОЛИТИКА

Дело Шеремета. Подозреваемые и защита ознакомляются с материалами уже почти два месяца

Следствие отметило, что начало рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Фото: EPA

Материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета готовы для передачи в суд и открытия подозреваемым и их защитникам. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней", – говорится в сообщении.

Следствие отметило, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых.

"Относительно заказчиков и организаторов преступления следствие продолжается. Нацполицией проделана огромная работа, и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", – добавили в министерстве.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

20 июля в Киеве открыли мемориал погибшему журналисту.

Теги: МВД, убийство, Павел Шеремет
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