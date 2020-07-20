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В Киеве открыли мемориал погибшему журналисту Шеремету

Четыре года назад 20 июля в Киеве погиб журналист Павел Шеремет, сегодня в Киеве в память о журналисте установили мемориал.

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Памятник установили на месте, где погиб журналист
Памятник установили на месте, где погиб журналист
Фото: Saken Aymurzaev / Facebook

Сегодня в Киеве в четвертую годовщину гибели журналиста Павла Шеремета в его честь открыли памятный знак. Об этом сообщает "Украинская правда".

Его установили на улице Ивана Франко, неподалеку от дома, где жил журналист, на месте, где он погиб.

Создал мемориал украинский скульптор Назар Билык. Памятник представляет из себя смятый лист бумаги с именем и фамилией погибшего журналиста.

ВИДЕО
Видео: hromadske / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Теги: Киев, памятник, Павел Шеремет, журналисты, мемориал
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