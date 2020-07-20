Дело Шеремета. Сестра подозреваемой Кузьменко указала на противоречие в изображениях камер наблюдения

Сестра фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлии Кузьменко Ольга Чернышук сообщила, что разница в росте у подозреваемых составляет 15 сантиметров.

Сестра фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлии Кузьменко Ольга Чернышук опубликовала на своей странице в Facebook совместное фото подозреваемых. Она обратила внимание на разницу в росте Кузьменко и второго подозреваемого – военнослужащего операции Объединенных сил и музыканта Андрея Антоненко.

Чернышук отметила, что этот факт противоречит изображениям предполагаемых убийц с камер наблюдения.

"Впервые за более чем полгода Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко стояли вместе. Все, кто присутствовал на заседании, имели возможность увидеть ту разницу в росте между ними в 15 см, которую так упорно не хотят признавать следователи, судьи и прокуроры, потому что она противоречит изображению с камер наблюдения предполагаемых убийц Шеремета, у которых одинаковый рост", – написала Чернышук.

Печерский районный суд Киева 13 июля решил оставить под стражей Юлию Кузьменко до 23 июля.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. На срочном брифинге замглавы Нацполиции Евгений Коваль назвал имена вероятных причастных к убийству: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, хирург больницы "Охматдет" и волонтер Юлия Кузьменко и семья участников АТО – Владислав и Инна Грищенко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.