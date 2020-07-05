Фигурант дела Шеремета Антоненко: За все время ареста у меня было два свидания, и те пришлось выгрызать

По словам музыканта Андрея Антоненко, которого следствие считает причастным к убийству журналиста Павла Шеремета, на него оказывают психологическое давление.

Антоненко утверждает, что ему запрещали стричься и бриться Фото: ЕРА

Военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, рассказал "Тиждень.ua", что на него не оказывали прямого физического воздействия, но психологическое давление ощущается с момента ареста.

"Например, мне запрещали теплые вещи. Запрещали стричься, бриться. Не предоставляли медицинской помощи, когда болели зубы (сейчас, кстати, также не предоставляют)", – сообщил он.

По словам Антоненко, большой проблемой в СИЗО стали свидания и письма.

"За все время ареста у меня было аж два (!) свидания. И те мы выгрызали. Практически буквально. Письма запрещены. Поэтому их я получаю через адвокатов", – заявил он.

В мае, отвечая на вопросы издания "Бабель", Антоненко говорил, что к нему в камеру умышленно подсаживали людей, пытавшихся его спровоцировать разговорами о нацистской литературе и хранении взрывчатки.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.