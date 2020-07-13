Суд оставил под стражей фигурантку дела об убийстве Шеремета Кузьменко

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, детский врач Юлия Кузьменко останется под арестом до 23 июля.

Кузьменко находится под стражей с декабря 2019 года Фото: ЕРА

Печерский районный суд Киева оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию Кузьменко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В удовлетворении ходатайства защиты… об изменении меры пресечения Кузьменко отказать", – говорится в решении суда.

Срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей продлен до 23 июля.

Сегодня Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей еще одному фигуранту дела об убийстве Шеремета Андрею Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета супруги Грищенко фигурируют как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.