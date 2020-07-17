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Убийство Шеремета. Суд расширил для Дугарь разрешенный круг общения

По словам Дениса Ломанова, адвоката подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь, суд исключил из списка тех, с кем нельзя общаться его клиентке, сослуживцев и преподавателей вуза.

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По версии следствия, Дугарь занималась "разведкой"
По версии следствия, Дугарь занималась "разведкой"
Фото: ЕРА

Печерский райсуд Киева 16 июля изменил условия пребывания на свободе для подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета медсестры Яны Дугарь. Об этом в Facebook сообщил адвокат Денис Ломанов.

"Очередная маленькая победа. Печерский районный суд Киева продлил возложенные на нее обязанности, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться, военнослужащих, с которыми Яна проходит службу, и преподавателей учебного заведения", – написал он.

Адвокат рассказал, что будет на следующем судебном заседании.

"Попытка стороны обвинения обязать защиту завершить ознакомление с материалами производства за 10 дней", – объяснил Ломанов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041977175920063&id=100003234314450

13 июля с Дугарь должны были по решению суда снять электронный браслет.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь, военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

В первоначальной редакции подозрения Антоненко говорилось, что он, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, разделение общества по принципу национальной принадлежности, стремясь сделать свои взгляды предметом внимания общественности... решил создать организационную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета".

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили, убрав из него упоминание об ультранационалистических идеях и величии арийской расы. Кроме того, теперь следователи считают Антоненко не организатором, а простым исполнителем убийства, а Кузьменко, согласно обновленному тексту подозрения, только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

16 июля Печерский райсуд Киева продлил до 13 сентября срок ареста для Кузьменко.

Теги: убийство, Павел Шеремет, Печерский суд, свидетели, адвокат, Яна Дугарь
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